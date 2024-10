NZa: Co-Med overtrad regels zorgfusietoets

De inmiddels failliete huisartsenketen Co-Med heeft de regels overtreden bij de overname van huisartsenpraktijken in Den Haag, Eindhoven, Zwolle en Bergen op Zoom. Overnameplannen werden niet altijd gemeld en overnames werden afgerond voordat er toestemming was. Dat concludeert de toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De conclusie blijft zonder directe gevolgen. Co-Med zou een boete kunnen krijgen voor het overtreden van de regels, maar dat heeft volgens de NZa geen zin omdat de keten failliet is. Bovendien zou dat de afwikkeling kunnen vertragen; de NZa zegt dat niet te willen “in het belang van de patiënten en de betrokken huisartsen”.

Overname huisartsenpraktijk

De NZa had vorig jaar geen goedkeuring gegeven voor de overname van twee huisartsenpraktijken in Bergen op Zoom door Co-Med. Volgens de zorgautoriteit had Co-Med “onvoldoende concreet gemaakt” hoe de zorg voor de patiënten na de overname zou worden voortgezet. Toch nam Co-Med de praktijken over.

Wettelijke concentratietoets NZa

De NZa toetst een fusie of overname als de zorgaanbieder, of het concern waartoe de zorgaanbieder behoort, met ten minste vijftig personen zorg verleent in Nederland. Zorgaanbieders mogen een fusie of overname pas tot stand brengen na goedkeuring van de NZa. De NZa geeft goedkeuring wanneer zorgaanbieders voldoende inzicht in de concentratieplannen hebben gegeven en het proces zorgvuldig is doorlopen. Fusies en overnames kunnen grote gevolgen hebben voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in een bepaalde regio. Daarom is het belangrijk dat zorgaanbieders hun plannen vooraf en op tijd melden bij de NZa. (ANP/Skipr)