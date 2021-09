NZa: geschat tekort langdurige zorg is 159 miljoen euro

Er is mogelijk 159 miljoen euro te weinig gereserveerd voor de langdurige zorg. Dat blijkt uit de brief over de benutting van het budgettair kader Wet langdurige zorg 2021 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa onderzocht het begrotingstechnisch kader op verzoek van VWS.

Wlz

Ondanks corona kwam in het voorjaar de vraag naar Wlz-zorg weer op gang. In mei heeft de minister vanwege de oplopende kosten al 452 miljoen euro extra toegekend voor de langdurige zorg, maar dat is niet genoeg volgens nieuwe berekeningen van de NZa. Na de corona-uitbraak in 2020 stelden mensen een opname in het verpleeghuis uit. In 2021 zetten steeds meer mensen wel die stap. Daardoor neemt het aantal indicaties dat recht geeft op een plek in het verpleeghuis sterker toe dan verwacht. Dit leidt tot een verwacht tekort van 98 miljoen euro.

Psychische stoornis

Ook verwacht de NZa meer patiënten met een psychische stoornis in de langdurige zorg. Deze zorg viel vorig jaar nog niet onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor deze zorg verwacht de NZa een tekort van 61 miljoen euro omdat opnieuw meer mensen dan verwacht een indicatie aanvragen. Daarmee komt het totale verwachtte tekort op zo’n 159 miljoen euro. Er is dus zo’n 611 miljoen euro nodig.

Corona-pandemie

De NZa benadrukt dat er nog veel onzekerheden zijn rond deze inschattingen. De corona-pandemie is een belangrijke factor voor deze onzekere prognoses. Momenteel gebruikt de NZa data die zichtbaar herstel laat zien van de corona-golf die rond de jaarwisseling heeft plaatsgevonden. Echter, het effect van corona op de rest van 2021 blijft moeilijk in te schatten. “Bovendien beschikken wij nog niet over de vergoeding voor doorlopende kosten van aanbieders waar leegstand is in 2021”, aldus de NZa.

Toename

Daarnaast heeft het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vanwege het grote aantal aanvragen voor ggz-cliënten vertraging opgelopen in de beoordeling van indicatie-aanvragen. Dit betekent dat de toename van het aantal indicaties in werkelijkheid nog groter kan zijn, wanneer de vertraging wordt ingehaald.