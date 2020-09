NZa: hart- en vaatzorg weer op niveau voor coronacrisis

De behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten is terug op het niveau van voor de corona-uitbraak. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vanwege het virus werd in het voorjaar vooral minder zorg geleverd bij de specialismen cardiologie, heelkunde en thoraxchirurgie.

De zorgautoriteit heeft een eerste analyse gemaakt van de gevolgen van de corona-uitbraak voor de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten. “We hebben daarbij vooral gekeken naar behandelingen die volgens de wetenschappelijke verenigingen niet direct spoed hebben, maar ook niet langer dan drie maanden moeten worden uitgesteld”, zo laat de NZa weten.

Verschillen tussen specialismes

De daling in het aantal behandelingen was het minst groot bij neurologische behandelingen. “Bij neurochirurgie zagen we eerst duidelijk minder behandelingen, maar vanaf de week van 11 mei volgde een inhaalslag. Het aantal operaties bij neurologie en neurochirurgie lijkt vrijwel niet beïnvloed te zijn geweest door de corona-uitbraak. Bij de voor heelkunde onderzochte diagnoses blijft vooral het aantal klinische opnames nog steeds erg laag in vergelijking tot 2019. Bij cardiologie zien we duidelijk dat het aantal polikliniekbezoeken nog niet terug is op niveau. Het aantal cardiologische operaties stijgt wel weer, maar was in augustus ook nog niet terug op niveau van vorig jaar.”

Gezondheidsschade

De zorgautoriteit heeft geen onderzoek gedaan naar gezondheidsschade. Ook is niet onderzocht of de uitgestelde zorg wordt ingehaald. “Dat is met de gegevens die wij nu voorhanden hebben nog niet goed mogelijk.”

De NZa uit wel haar zorg over de nabije toekomst van de hart- en vaatzorg. “Nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames oploopt, neemt de druk op de zorg opnieuw toe. Als ziekenhuizen de reguliere zorg afschalen ten gunste van zorg voor coronapatiënten is het belangrijk dat we voorkomen dat zorg wordt uitgesteld waardoor gezondheidsschade kan ontstaan.”