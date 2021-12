NZa: nog minder operatiekamers in gebruik

Interessant voor u

De omikronvariant van het coronavirus is dominant geworden in Nederland. Dat betekent dat het bij meer dan de helft van alle vastgestelde besmettingen om die virusversie gaat. De deltavariant is verdrongen naar de tweede plaats.

Nieuws

Zorgkosten per verzekerde ruim duizend euro gestegen sinds invoering Zvw

De gemiddelde kosten per verzekerde zijn sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) in 2006 met gemiddeld 85 euro per jaar gestegen, blijkt uit cijfers van Vektis over vijftien jaar Zorgverzekeringswet. In 2006 ging het om 1.583 euro per verzekerde tegen 2.772 euro in 2020.