NZa publiceert nieuwe regels voor budgetbekostiging SEH’s

Aparte zorgprestatie

De nieuwe bekostiging gaat vanaf volgend jaar in. Voor zorg die wordt geleverd op een SEH komt een aparte zorgprestatie die in rekening wordt gebracht. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars spreken hier een tarief voor af. Dit tarief kan hierdoor per ziekenhuis verschillen.

De nieuwe bekostiging moet zorgen voor meer financiële zekerheid bij de ziekenhuizen en een betere samenwerking tussen zorgaanbieders die in de regio acute zorg leveren. Met deze bekostiging blijft deze acute zorg beschikbaar, ook in streekziekenhuizen, ongeacht hoeveel zorg SEH’s leveren, is het idee.

Acute zorg verder brengen

Daarnaast wordt gewerkt aan een breder plan “om de organisatie en samenwerking van de acute zorg verder te brengen”. De NZa merkt op dat hiervoor gezamenlijke inhoudelijke keuzes over de organisatie van acute zorg nodig zijn. Ook is er een plan van aanpak met concrete tijdlijnen nodig. VWS zou hierin de regie moeten nemen.