Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ziekenhuiszorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

NZa publiceert nieuwe regels voor budgetbekostiging SEH’s

,

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de nieuwe regels voor de budgetbekostiging voor de SEH’s gepubliceerd.

Ambulance

Foto: Sjoerd van der Wal/ Getty Images/iStock

De nieuwe regels zijn hier in te zien.

Aparte zorgprestatie

De nieuwe bekostiging gaat vanaf volgend jaar in. Voor zorg die wordt geleverd op een SEH komt een aparte zorgprestatie die in rekening wordt gebracht. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars spreken hier een tarief voor af. Dit tarief kan hierdoor per ziekenhuis verschillen.

De nieuwe bekostiging moet zorgen voor meer financiële zekerheid bij de ziekenhuizen en een betere samenwerking tussen zorgaanbieders die in de regio acute zorg leveren. Met deze bekostiging blijft deze acute zorg beschikbaar, ook in streekziekenhuizen, ongeacht hoeveel zorg SEH’s leveren, is het idee.

Acute zorg verder brengen

Daarnaast wordt gewerkt aan een breder plan “om de organisatie en samenwerking van de acute zorg verder te brengen”. De NZa merkt op dat hiervoor gezamenlijke inhoudelijke keuzes over de organisatie van acute zorg nodig zijn. Ook is er een plan van aanpak met concrete tijdlijnen nodig. VWS zou hierin de regie moeten nemen.

Reageer op dit artikel
Meer over:Ziekenhuizen

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties