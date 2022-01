NZa waarschuwt ziekenhuizen over declaratie nieuwe behandeling bij artrose

Bij de kniedistractie trekt een frame de artroseknie gedurende zes tot zeven weken uit elkaar. Het doel is om zo de artroseklachten te verminderen. Het is een ingreep die voornamelijk geschikt is voor mensen jonger dan 65 jaar.

Ziekenhuizen

De ziekenhuizen registreerden voor de nieuwe behandeling onjuiste zorgactiviteiten. Zij declareerden deze daardoor als verzekerde zorg, terwijl de behandeling nu niet in de basisverzekering valt. Het Zorginstituut Nederland heeft recentelijk geoordeeld dat er onvoldoende bewijs is dat een kniedistractie net zo goed is als een totale knieprothese. Dat betekent dat er geen vergoeding van de behandeling is vanuit de basisverzekering.

Veelbelovend

Het Zorginstituut noemt de behandeling wel veelbelovend. Als er meer onderzoek van goede kwaliteit is gedaan, kan het Zorginstituut Nederland kniedistractie opnieuw beoordelen. Tot die tijd is het declareren van de behandeling als verzekerde zorg onrechtmatig. Instellingen moeten de behandeling uit eigen middelen betalen of hierover overleggen met zorgverzekeraars. Samen kunnen verzekeraar en aanbieder een innovatieaanvraag indienen bij de NZa.

Zorgverzekeraars

Het kan zijn dat ook andere zorgaanbieders die deze behandeling uitvoeren deze verkeerd registreren en declareren. “Wij verwachten dat zij gepaste maatregelen treffen als dat zo is. Het is aan de zorgverzekeraars om te beslissen hoe om te gaan met declaraties die ten onrechte onder de basisverzekering zijn vergoed”, aldus de NZa.