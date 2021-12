NZa ziet dat zorgkantoren rol van regisseur oppakken

Zorgkantoren zoeken samenwerking om de rol van regionale regisseur steeds nadrukkelijker te vervullen, ziet de NZa: “Deze rol zal alleen maar belangrijker worden om ook in de toekomst passende langdurige zorg aan ouderen en mensen met een beperking of psychische stoornis te kunnen bieden.”

Zorgkantoren kunnen dat niet alleen. De resultaten zijn afhankelijk van een samenhangende visie en noodzakelijke keuzes vanuit de politiek, schrijft zorgautoriteit (NZa) in haar samenvattend rapport over de uitvoering van de Wet langdurige zorg 2020-2021.

De impact van de coronapandemie is overduidelijk groot binnen de langdurige zorg. Cliënten in de langdurige zorg zijn kwetsbaar en hebben 24-uurs zorg nodig. In de eerste fase van de pandemie werden veel van deze kwetsbare Wlz-cliënten ziek of overleden.

Veel inspanningen

Zorgkantoren hebben daarbij veel inspanningen geleverd om de zorg rechtmatig te besteden, voor zowel de reguliere Wlz-kosten als ook de corona-regelingen, concludeert de Nza. “Mede dankzij de inspanningen van de zorgkantoren hebben wij het merendeel van de uitgaven in 2020 als rechtmatig beoordeeld.”

NZa: “Wij vinden het belangrijk dat zorgkantoren blijven voortbouwen op deze nauwe samenwerking om samen de toegang tot de langdurige zorg te waarborgen. Het lukt zorgkantoren tot nu om cliënten te begeleiden naar zorg die aansluit bij hun zorgbehoefte. We verwachten dat dit voor zorgkantoren in de toekomst steeds moeilijker wordt. Wij zien knelpunten ontstaan bij het organiseren van zorg, bijvoorbeeld in de medisch-generalistische zorg en bij complexe zorgvragen. Daarnaast veroorzaakt de komst van ggz-wonen in de Wlz een toename van aanvragen.”

Tijdig op agenda

Samenwerking moet ook tijdig worden geagendeerd door andere partijen, zoals gemeenten, het ministerie van VWS en de NZa, omdat deze signalen inzicht bieden bij het zoeken naar oplossingen, meent de zorgautoriteit.

Zorgkantoren kunnen ook sturen op doelmatigheid bij de inkoop en organisatie van zorg. De NZa: “Maar zorgkantoren kunnen het niet alleen. Ze moeten aangeven tot waar hun invloed reikt. Zo hebben zorgkantoren bijvoorbeeld geen invloed op het aantal Wlz-cliënten en de keuzes die gemaakt worden over wat onder het verzekerd pakket valt.”