Oktober benoemt tweehoofdig bestuur

Jessica Vogel is van origine verpleegkundige. Ze deed aanvullende opleidingen in de orthopedagogiek en bedrijfswetenschappen en is sinds 2011 werkzaam bij het Radboudumc in Nijmegen. Daar vervulde zij diverse leidinggevende functies, zoals sinds 2017, als lid van de centrumleiding van het Radboudumc, Amalia kinderziekenhuis.

Marion Van Zoom is bedrijfskundige en sinds 2015 directeur Ouderenzorg bij Ananz, een onderdeel van de St. Anna Zorggroep in Geldrop. Daarvoor was zij een ruime tijd werkzaam bij ziekenhuis Bernhoven in Uden. Daar was zij onder andere verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

Ron Axt, de huidige interim voorzitter, zal tot medio juli 2020 aanblijven. Hij heeft de ouderenzorgorganisatie sinds het vertrek van Paula Nelissen in maart geleid, een bijzondere tijd.

Oktober is een ouderenzorgorganisatie met woonzorglocaties, revalidatiecentra, zorgboerderijen, hospice, thuiszorg en welzijn diensten in de regio de Kempen, Veldhoven en Waalre.