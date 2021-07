OLVG onderzoekt gerucht over Peter R. de Vries

Het Amsterdamse OLVG onderzoekt een gerucht op sociale media dat een medewerker van het ziekenhuis informatie over misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft gelekt. “Er circuleren geruchten op sociale media dat een medewerker van het OLVG informatie over de heer De Vries zou hebben gedeeld. Het is niet duidelijk of deze berichtgeving echt is”, meldt het ziekenhuis.

“De naam die bij het bericht stond herkennen wij helemaal niet. Het lijkt erop dat het allemaal nep is en dat er een trol aan de gang is geweest”, zegt een woordvoerster van het ziekenhuis. Op sociale media ging een gerucht dat De Vries was overleden. Dat werd verspreid door iemand die beweerde dat hij bij het OLVG werkt.

In welk ziekenhuis De Vries ligt, wilde de woordvoerster van het OLVG niet zeggen. “Daar mogen wij natuurlijk nooit iets over zeggen, maar volgens mij is het nu wel duidelijk in de media waar hij wel ligt.”

Privacy

Volgens Het Parool wordt De Vries behandeld bij het VU medisch centrum aan de Boelelaan in Amsterdam. De ingang van de spoedeisende hulp van dit ziekenhuis werd bewaakt door meerdere zwaarbewapende agenten. Een woordvoerder van het VUmc kon eerder niet bevestigen dat De Vries daar is opgenomen, vanwege privacyredenen. Ook kon de woordvoerder niets zeggen over de reden van de extra agenten bij het ziekenhuis.

Peter R. de Vries werd dinsdagavond neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Het is onduidelijk hoe het nu met hem is. (ANP)