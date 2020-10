OMT-lid: coronadiscussie niet goed voor draagvlak

De coronamaatregelen worden in Nederland dusdanig bediscussieerd, dat die daardoor minder goed worden nageleefd. Dat zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss, die zitting heeft in het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert, in het AD.

“Hier discussiëren we maar door”, zegt Voss over het Nederlandse maatschappelijke coronadebat. “Ik denk dat we het draagvlak voor het coronabeleid in Nederland daardoor echt kapot kunnen praten. We moeten stoppen met twijfel zaaien.”

Voss, die geboren werd in Duitsland, wordt in het interview gevraagd naar zijn kijk op de verschillen tussen de Duitse en Nederlandse coronacijfers. In zijn geboorteland zijn er sinds de recente heropleving van het virus vergeleken met Nederland relatief minder besmettingen en doden.

Gezagsgetrouwer

In Duitsland zijn burgers volgens de hoogleraar gezagsgetrouwer en volgen zij daardoor de coronaregels beter op, maar wordt ook het debat op minder extreme wijze gevoerd, aldus Voss. Hij merkt op dat Nederland vele opiniemakers kent, die volgens hem gemakkelijk in talkshows en de media belanden. Hetzelfde geldt voor het Red Team, stelt Voss, een onafhankelijke expertgroep gericht op preventie en bestrijding van het virus.

Competitief

Premier Mark Rutte ontving deze week advies van het Red Team over de richtlijn voor het gebruik van mondkapjes. Ook ging hij in een persconferentie in op de rol van de groep deskundigen. “Daarmee geeft hij ze status, en creëer je een soort competitief adviesmodel”, vindt OMT-lid Voss. “Dat helpt in mijn ogen niet om draagvlak te creëren bij de burger.” (ANP)