Onderhandelingen over cao jeugdzorg stukgelopen

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de jeugdzorg zijn vastgelopen. De vakbonden willen een loonsverhoging van 2 procent dit jaar en 5 procent volgend jaar, maar volgens Jeugdzorg Nederland brengt dit financiële risico’s met zich mee.

De bonden hameren erop dat werkgevers in de zorg aanspraak moeten maken op het extra geld dat de gemeenten krijgen voor de jeugdzorg. ‘We weten dat de werkgevers in zwaar weer verkeren en we zijn ze dan ook enorm tegemoet gekomen met een gematigde looneis van 2 procent voor 2021″, aldus Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

Miljarden

“Wel onder voorwaarde dat er in 2022 dan 5 procent meer loon bij zou komen.” Volgens de vakbonden is dat ook reëel gezien de miljarden die er beschikbaar komen. Van der Aar: “Het is ondenkbaar dat de werknemers daar niets van terugzien.”

Geen extra middelen

Maar Paul van der Linden, voorzitter van de werkgeversdelegatie vertelt dat de toezegging van het kabinet om alle zorgsalarissen te verhogen nog niet heeft geleid tot extra middelen bij werkgevers in de jeugdzorg. “Ook de 1,3 miljard extra voor jeugdzorg is nog niet in de zorg terechtgekomen.”

Lokale overheden

Jeugdzorg Nederland legt de bal ook neer bij Den Haag en de lokale overheden. De brancheorganisatie dringt al langer aan bij rijk en gemeenten om de (extra) middelen te laten landen in de sector zelf. Deze week riep de branche gemeenten opnieuw op om (een deel van) de 1,3 miljard en de OVA (‘overheidsbijdrage in loonontwikkeling’) daadwerkelijk in te zetten voor de jeugdzorg.

‘Dramatisch passief’

Vanuit de vakbonden is hier kritiek op. “Werkgevers hebben ook geen plan hoe zij nu wel tot een cao gaan komen”, zegt Albert Spieseke, bestuurder CNV Zorg & Welzijn. “Ze wachten gewoon af welk deel van de miljarden ze van de gemeenten krijgen. Ze ontlopen daarmee hun verantwoordelijkheid als goed werkgever.’ Lilian de Groot, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden FBZ: “Werkgevers stellen zich hiermee dramatisch passief op.”