Ondernemer Daan Dohmen verruilt zorg voor defensie

Daan Dohmen was 25 jaar actief in de zorg als ondernemer en vernieuwer. Hij richtte in 2003 FocusCura op, een onderneming die met moderne technologie ouderen en chronisch zieken langer zelfstandig thuis wil laten wonen. In 2018 volgde Luscii, gericht op thuismonitoring. Tijdens de coronacrisis bouwde het bedrijf in een week tijd een app om zorgorganisaties te helpen met de triage. In 2024 werd Luscii overgenomen door het Japanse bedrijf OMRON. De onderneming ging zich meer richten op preventie.

Kleine stap

In een persoonlijke bericht laat Dohmen weten dat hij vanaf april de zorgsector vaarwel zegt om zich te richten op defensie. “De overstap lijkt groot, maar is klein”, schrijft de zorgvernieuwer. Hij houdt zich al langere tijd met de militaire wereld bezig via Nassau420, een trainings- en consultancyorganisatie die technieken en lessen van elite-commando’s vertaalt naar het bedrijfsleven en de maatschappij.

Toekomst van oorlogsvoering

“We leerden de allerbeste artsen tech en AI en nu trainen we eenheden van defensie”, aldus Dohmen. Dat leidt volgens hem tot “een antwoord op de toekomst van oorlogvoering. Met innovaties en trainingen op het gebied van drones, AI en kritieke infrastructuur.”