Onderzoek: helft coronapatiënten houdt jaar na opname klachten

Ongeveer de helft van de coronapatiënten die vanwege een besmetting is opgenomen in het ziekenhuis, heeft na een jaar nog last van zeker een hardnekkig symptoom van het virus. In de meeste gevallen gaat het om kortademigheid of vermoeidheid, blijkt uit een Chinese studie die vrijdag gepubliceerd is in het Britse medische tijdschrift The Lancet.