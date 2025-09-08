Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Leiderschap
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Onderzoek IZZ: Leidinggevenden zien uitputting bij zorgmedewerkers

,

Ruim de helft (54 procent) van de managers en directieleden in de zorg ziet regelmatig emotioneel en fysiek uitgeputte medewerkers op de werkvloer. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting IZZ onder leidinggevenden in de zorgsector.

Personeelstekort

Beeld: frittipix/Stock.adobe.com

Het onderzoek werd uitgevoerd door Miles Research in opdracht van Stichting IZZ onder 133 leidinggevenden, managers en directieleden in de zorgsector. IZZ zet zich – onder meer – met programma’s en projecten, maar ook een eigen zorgverzekering, in voor de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers.

Uit dit recente onderzoek blijkt volgens IZZ dat het gevreesde zorginfarct niet langer een toekomstscenario is, maar al volop gaande is. Leidinggevenden zien dat de uitputting ervoor zorgt dat medewerkers minder kunnen meepraten over belangrijke thema’s op het werk.

Leidinggevenden observeren niet alleen uitgeputte medewerkers, maar zien ook wat hen belemmert bij inspraak. 48 procent van managers ziet de werkdruk dit als belemmering voor inspraak. Gebrek aan tijd is volgens 36 procent een hindernis. Maar ook hiërarchische besluitvorming, zo erkent 34 procent, beperkt de inspraak van medewerkers.  

Tekorten en druk

De bevraagde leidinggevenden, managers en directieleden schetsen een alarmerend beeld van wat zij dagelijks meemaken. Bijna zeven op tien leidinggevenden (67) procent kampen met personeelstekorten. 61 procent ervaart hoge werkdruk, 42 heeft last van regeldruk en 40 procent worstelt zelf met werk-privébalans.

Verandering noodzakelijk

De zorg merkt zelf dat zij in crisis zit, concludeert IZZ. “Door de uitputting blijft ziekteverzuim onwijs hoog, ook in de zomermaanden, wat laat zien dat er geen hersteltijd meer is. Waar vroeger de vakantietijd nog verlichting bracht, draait de zorg nu continu op volle toeren.”

IZZ ziet ook ruimte voor oplossingen. “We moeten als Nederlanders veel kritischer zijn over wanneer we daadwerkelijk zorg nodig hebben. Er is nog nooit zoveel capaciteit in de zorg geweest als nu, maar zorgmedewerkers hebben nog nooit zoveel druk als nu ervaren. Bewuster omgaan met zorggebruik is essentieel om de capaciteit beschikbaar te houden voor wie het écht nodig heeft. Tegelijk kunnen zorgorganisaties ruimte bieden voor herstel aan zorgmedewerkers, door continu te investeren in het ondersteunen van hun zorgmedewerkers en het stimuleren van een goed teamwerk klimaat.”

Reageer op dit artikel
Meer over:Personeel

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

6:00 Onderzoek IZZ: Leidinggevenden zien uitputting bij zorgmedewerkers
5 sep 2025 Nieuwe zorgberoepen geven lucht op drukke meldkamer ambulancezorg
5 sep 2025 75 procent van de zzp'ers in de zorg ziet teruggang in opdrachten
4 sep 2025 Pensioenfonds Zorg en Welzijn belegt in aandelen van veel minder bedrijven
4 sep 2025 NVTZ en LAZ publiceren whitepaper om zeggenschap te borgen

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties