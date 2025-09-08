Onderzoek IZZ: Leidinggevenden zien uitputting bij zorgmedewerkers

Ruim de helft (54 procent) van de managers en directieleden in de zorg ziet regelmatig emotioneel en fysiek uitgeputte medewerkers op de werkvloer. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting IZZ onder leidinggevenden in de zorgsector.

Beeld: frittipix/Stock.adobe.com

Het onderzoek werd uitgevoerd door Miles Research in opdracht van Stichting IZZ onder 133 leidinggevenden, managers en directieleden in de zorgsector. IZZ zet zich – onder meer – met programma’s en projecten, maar ook een eigen zorgverzekering, in voor de duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers.

Uit dit recente onderzoek blijkt volgens IZZ dat het gevreesde zorginfarct niet langer een toekomstscenario is, maar al volop gaande is. Leidinggevenden zien dat de uitputting ervoor zorgt dat medewerkers minder kunnen meepraten over belangrijke thema’s op het werk.

Leidinggevenden observeren niet alleen uitgeputte medewerkers, maar zien ook wat hen belemmert bij inspraak. 48 procent van managers ziet de werkdruk dit als belemmering voor inspraak. Gebrek aan tijd is volgens 36 procent een hindernis. Maar ook hiërarchische besluitvorming, zo erkent 34 procent, beperkt de inspraak van medewerkers.

Tekorten en druk

De bevraagde leidinggevenden, managers en directieleden schetsen een alarmerend beeld van wat zij dagelijks meemaken. Bijna zeven op tien leidinggevenden (67) procent kampen met personeelstekorten. 61 procent ervaart hoge werkdruk, 42 heeft last van regeldruk en 40 procent worstelt zelf met werk-privébalans.

Verandering noodzakelijk

De zorg merkt zelf dat zij in crisis zit, concludeert IZZ. “Door de uitputting blijft ziekteverzuim onwijs hoog, ook in de zomermaanden, wat laat zien dat er geen hersteltijd meer is. Waar vroeger de vakantietijd nog verlichting bracht, draait de zorg nu continu op volle toeren.”

IZZ ziet ook ruimte voor oplossingen. “We moeten als Nederlanders veel kritischer zijn over wanneer we daadwerkelijk zorg nodig hebben. Er is nog nooit zoveel capaciteit in de zorg geweest als nu, maar zorgmedewerkers hebben nog nooit zoveel druk als nu ervaren. Bewuster omgaan met zorggebruik is essentieel om de capaciteit beschikbaar te houden voor wie het écht nodig heeft. Tegelijk kunnen zorgorganisaties ruimte bieden voor herstel aan zorgmedewerkers, door continu te investeren in het ondersteunen van hun zorgmedewerkers en het stimuleren van een goed teamwerk klimaat.”