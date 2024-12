Ongeneeslijk zieke tiener haalt miljoen op voor Prinses Máxima Centrum

De ongeneeslijk zieke Jade Kops (17) uit het Zuid-Hollandse ‘s-Gravenzande heeft met een inzameling meer dan een miljoen euro opgehaald voor het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, een ziekenhuis voor kinderen met kanker. De teller van de fondsenwerving, die in september begon, is in de afgelopen dagen opgelopen naar 1,03 miljoen euro. Meer dan 52.000 mensen hebben geld gegeven.