Ons Tweede Thuis neemt wooncomplex over van Reinaerde

Ons Tweede Thuis wil wooncomplex De Merenhof in Abcoude overnemen van Reinaerde. Het complex past qua regio beter bij Ons Tweede Thuis dan bij Reinaerde, aldus de organisaties in een persbericht.

De bestuurders van beide organisaties tekenden voor het voorgenomen besluit op vrijdag 5 november. De cliëntenraden en ondernemingsraden van Ons Tweede Thuis en Reinaerde hebben een positief advies afgegeven over de voortzetting door Ons Tweede Thuis.

Medewerkers gaan mee

De Merenhof in Abcoude is een wooncomplex voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking die begeleiding en zorg nodig hebben.

De medewerkers van het complex komen in dienst bij Ons Tweede Thuis. De NZa moet nog goedkeuring geven voor de overname. Ons Tweede Thuis heeft in juli kennis gemaakt met de cliënten, medewerkers en familie.

Stap terug

“We weten bij Reinaerde waar we zelf goed in zijn en wat anderen beter kunnen”, zegt Anna Sophia Dijkstra Hellinga, manager van De Merenhof bij Reinaerde. “Het past bij onze koers om nu bewust een stap terug te doen, zodat de cliënten de juiste zorg kunnen blijven krijgen.”

Ingrid Leijen, manager bij Ons Tweede Thuis: “De eerste stap is dat cliënten en medewerkers van De Merenhof zich welkom voelen bij Ons Tweede Thuis vanaf eind dit jaar. Dus we gaan uitgebreid verder kennismaken met elkaar. En natuurlijk is het