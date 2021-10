Ontwikkelaars van zorgvastgoed richten joint venture op

Dunavast, Sonneborgh en Aedifica gaan samenwerken bij het ontwikkelen van zorgvastgoed. De drie partijen willen via een joint venture 100 miljoen investeren in grondposities en (her)ontwikkelingsprojecten die door Dunavast en Sonneborgh worden ontwikkeld.

Binnen de samenwerking zullen Dunavast en Sonneborgh zorgdragen voor de verwerving van grondposities en (her)ontwikkelingsprojecten. Dunavast en Sonneborgh verplichten zich de grondposities en projecten aan de joint venture aan te bieden, waar een investeringscomité beoordeelt of deze projecten vanuit de gezamenlijkheid worden gefinancierd en ontwikkeld.

Speelruimte

“De vraag naar zorgvastgoed is ontzettend groot” , vertelt Aart Jan Verdoold, ceo van Dunavast. “De zorgvraag voor ouderen is echter complex en de ontwikkeling van zorgvastgoed erg specialistisch, daarom hebben wij eerder dit jaar al een meerderheidsbelang in Sonneborgh genomen. Door deze samenwerking met Aedifica creëren wij nog meer speelruimte om zorgvastgoed te ontwikkelen.”

160.000 ouderenwoningen

Eerder dit jaar presenteerden twee ministeries met een groep brancheorganisaties het plan om 160.000 ouderenwoningen bij te bouwen in de komende tien jaar. Op regionaal niveau worden deze plannen ontworpen en het wachten is vooral op de woonzorgvisies die lokale overheden inleveren.