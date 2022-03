Ook zorg verhoogt klimaatdoel: 55 procent CO2-reductie in 2030

Ook de zorg gaat voor ambitieuzere klimaatdoelen. In een brief aan minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) schrijven zij dat in een nieuwe Green Deal voor de zorg, die nu in ontwikkeling is, zij gaan voor een CO2-reductie van 55 procent ten opzichte van 1990. In de laatste Green Deal Zorg 2.0 staat het doel om de uitstoot met 49 procent te verlagen.

De zorg gaat hiermee mee met de landelijke ontwikkelingen. in het vorig jaar gepresenteerde coalitieakkoord staat de doelstelling om de CO2-uitstoot met 55 procent te verlagen in 2030, nadat eerder uit Europa eenzelfde doelstelling kwam. In het beleid van het kabinet richt men zich echter op een nog hoger doel, namelijk 60 procent, maar dit is niet vastgelegd in de Klimaatwet.

Extra investeringen

“We zullen ons maximaal moeten inspannen om de Europese doelstellingen van 55 procent reductie te realiseren”, schrijft een groep brancheorganisaties in een brief aan Jetten. “Dit vereist nog extra investeringen in aansluitingen (warmte)netwerk, aanpassingen aan vastgoed en installaties, betere isolatie en het toepassen van (technische) innovaties.”

Uit de recente voortgangsrapportage voor de zorg blijkt dat de afgesproken doelstelling van 49 procent reductie technisch haalbaar is. Om deze doelstelling te halen bleek eerder uit berekeningen van TNO dat er jaarlijks 334 miljoen euro extra nodig is, bovenop de investeringen die de sector sowieso zou moeten doen in het vastgoed. Tegelijk staat door krappe marges de financierbaarheid van de zorginstellingen onder druk.

Klimaatfonds

De brief is opgesteld door de brancheorganisaties van de zorgaanbieders (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, De Nederlandse ggz en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, ActiZ), Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken.

Om de doelen te realiseren willen ze een beroep doen op het Klimaatfonds van maar liefst 35 miljard euro dat Jetten ter beschikking krijgt. Een ‘noodzakelijk deel’ hiervan is nodig voor de zorg, maar precieze cijfers geven is moeilijk in dit stadium.

Heldere wetgeving

Zij vragen verder om duidelijke en heldere wet- en regelgeving. “Het tussentijds wijzigen van wet- en regelgeving trekt slagkracht en ambitie weg en leidt tot onnodige kosten. Daarnaast sluit de wetgeving vanuit verschillende ministeries nog onvoldoende aan bij de aanpak van de sector zelf en zien we een toenemende administratiedruk op ons afkomen. Voor energiebesparing komen zowel regels vanuit Europa als Nederland.”

De betrokken partijen werken sinds 2018 samen in de Green Deal Duurzame Zorg 2.0 om de negatieve impact van de gezondheidszorg op het milieu te reduceren. Hierin proberen ze zorgorganisaties te stimuleren om onder meer de CO2-uitstoot te verlagen, meer circulair te werken en de hoeveelheid medicijnresten in water te reduceren.