OpenAI lanceert gezondheidsdienst ChatGPT Health

Volgens OpenAI stellen wereldwijd zo’n 230 miljoen mensen vragen over gezondheid en welzijn aan chatbot ChatGPT. Het is een van de meest besproken onderwerpen en daar speelt OpenAI op in door hier een speciale dienst voor te ontwikkelen. Patiënten kunnen hun zorggegevens uit verschillende bronnen, waaronder medische dossiers en wellness-apps, uploaden. Momenteel werkt de dienst alleen nog met Amerikaanse zorgdossiers, maar het ligt in de lijn der verwachting dat dit op termijn gaat uitbreiden.

Versnipperde informatie

“Tegenwoordig is gezondheidsinformatie vaak verspreid over portalen, apps, wearables, pdf’s en medische notities”, schrijft OpenAI bij de uitleg van het nieuwe product. “Waardoor het moeilijk is om het volledige plaatje te zien en mensen zelf hun weg moeten vinden in een complex zorgsysteem.” Zo beschouwd speelt ChatGPT Health de rol die in Nederland de Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (pgo’s) en het aankomende Mijn Gezondheidsoverzicht is toebedeeld.

Informatie

Enerzijds wil OpenAI de versnippering tegen gaan, anderzijds moet de patiënt van informatie worden voorzien. De chatbot kan helpen met de interpretatie van testuitslagen, de voorbereiding voor de afspraak met een arts of adviezen geven over voeding of lichaamsbeweging. Op welke bronnen ChatGPT Health zich baseert is niet bekendgemaakt. Het is dan ook niet na te gaan of er zogeheten bias in de data zit. Bovendien: de Amerikaanse overheid stelt zich momenteel sceptisch op over vaccinaties en beweert zonder wetenschappelijke onderbouwing dat paracetamol tijdens de zwangerschap kan leiden tot autisme. Het is niet duidelijk of dergelijke opvattingen ook in het taalmodel worden weergegeven.

ChatGPT Health kan ook informatie uit andere chatgesprekken gebruiken. Heb je bijvoorbeeld eerder aangegeven dat je aan het verhuizen bent, kan ChatGPT Health dat meenemen in een gesprek over welzijn door erop te wijzen dat een verhuizing vaak zorgt voor stress en vermoeidheid.

Ondersteuning

OpenAI benadrukt dat de gezondheidsdienst is ontwikkeld in samenwerking met artsen. “ChatGPT Health is ontworpen om ondersteuning te bieden, niet om de medische zorg te vervangen”, schrijft het bedrijf verder. “Het is niet bedoeld voor diagnose of behandeling.” Het is plausibel dat het bedrijf zich hiermee indekt tegen mogelijke claims als de chatbot verkeerde informatie verschaft, wat nog steeds regelmatig gebeurt. Ook is het nog de vraag of OpenAI iets doet om te voorkomen dat gebruikers de chatbot wel als vervanging van reguliere gezondheidszorg inzetten. De dienst is overigens niet alleen bedoeld voor mensen met gezondheidsklachten, maar ook om over langere tijd patronen te herkennen.

Privacy

Daarnaast bezweert de tech-onderneming dat de privacy is gewaarborgd. Zo zouden de gesprekken over zorg en gezondheid niet worden gebruikt om het taalmodel te trainen. Bovendien wordt de informatie uit ChatGPT Health extra beveiligd om privacy-gevoelige gegevens extra te beschermen. Nadere details daarover geeft OpenAI niet prijs.

De dienst is voorlopig niet in de Europese Unie beschikbaar en gaat van start met een kleine groep gebruikers.