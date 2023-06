Operatief verwijderd hersenweefsel nog zes dagen actief

Het model brain biopsy-on-a-chip bestaat uit een printplaat met 120 electroden waarop stamcellen zijn gekweekt tot een laagje zenuwcellen. Wetenschappers plaatsten een stukje menselijk hersenweefsel op de zenuwcellaag. Vervolgens werd daarin na zes dagen nog epileptische activiteit gemeten.

Alternatief voor proefdieren

Deze werkwijze kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor epilepsieonderzoek en het evalueren van nieuwe behandelingen. Het is een alternatief voor de inzet proefdieren in hersenonderzoek. Daarop komt steeds meer kritiek vanuit de samenleving. Bovendien blijkt onderzoek bij dieren maar beperkt te voorspellen wat de uitkomsten zijn van een vervolgstudie bij mensen.

Gepersonaliseerde behandelingen

“Nieuwe experimenten zullen moeten uitwijzen of dit een bruikbaar model is”, zegt hersenonderzoeker Govert Hoogland in een toelichting. “Maar onze benadering levert in potentie een klinisch relevant alternatief op voor proefdiervrij hersenonderzoek van bijvoorbeeld epilepsie. Het opent daarmee de weg om nieuwe, gepersonaliseerde behandelingen te evalueren.”

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw en is beschreven in een recent artikel in Applied Sciences.