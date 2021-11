Opnieuw meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is zondag verder gestegen, tot 1490. Dat zijn er 91 meer dan zaterdag en het hoogste aantal sinds 27 mei, toen er 1512 mensen in het ziekenhuis lagen die ziek waren door het coronavirus.

Uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) blijkt dat er zondag 305 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, op de intensive cares in Nederland liggen. Dat zijn er 17 meer dan zaterdag.

Verpleegafdeling

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1185 coronapatiënten, 74 meer dan een dag eerder.

IC

In totaal werden er 188 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 32 minder dan een dag eerder. Van die nieuwe patiënten gingen er 26 naar de ic’s en 162 naar de verpleegafdelingen.

Stijging

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is de afgelopen weken behoorlijk gestegen, geeft het LCPS aan, en er zijn geen signalen dat die stijging gaat afnemen.

LCPS

Vanwege de toename van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, spreidt het LCPS weer patiënten tussen zorgregio’s “zodat we de Covid-zorg verdelen en de zorg toegankelijk houden”.

Minder positieve testen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend 12.024 meldingen van positieve tests. In de twee voorgaande dagen waren er ruim 10.000 gevallen geregistreerd.

Op 20 december waren er 12.997 positieve tests, op 17 december 12.778 en op 19 december 12.224. Dat zijn de enige dagen waarop er in een dag tijd nog meer gevallen aan het licht kwamen. Op de overige 615 dagen van de coronacrisis waren er minder positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen waren er 65.905 positieve tests. Gemiddeld komt het neer op 9415 nieuwe gevallen per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 21 juli.

Sterfgevallen

Het RIVM kreeg de afgelopen dag 36 meldingen van sterfgevallen. Dat is het hoogste aantal sinds 11 mei. Onder hen zijn drie inwoners van Meerssen. Vijf gemeenten hadden twee geregistreerde sterfgevallen: Amsterdam, Landgraaf, De Ronde Venen, Moerdijk en Gennep. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM het overlijden van 156 coronapatiënten, gemiddeld zo’n 22 per dag. Ook dat is het hoogste niveau sinds 11 mei.

Vaccinatie

De afgelopen dagen hebben ook weer relatief veel mensen een coronaprik laten zetten op locaties waar dat zonder afspraak kan. De koepelorganisatie van gezondheidsdiensten GGD GHOR Nederland meldt dat zaterdag 10.424 mensen een prik lieten zetten zonder afspraak op een vrije inlooplocatie, vrijdag waren dat er 10.189.

Woensdag lag dat aantal nog hoger: die dag lieten ongeveer 13.000 mensen zich zonder afspraak inenten. Daarvoor lag de piek op 8000 mensen in één dag. Ook donderdag was sprake van een relatief groot aantal mensen dat zich zonder afspraak liet inenten. Toen ging het om ruim 9000 mensen.

Net als donderdag en woensdag maakten ook vrijdag en zaterdag meer mensen dan gemiddeld een afspraak voor een inenting tegen het virus. Vrijdag ging het om 13.962 nieuwe eerste afspraken, zaterdag om 13.148. Afgelopen weken ging het om gemiddeld zo’n 10.000 mensen op een dag.

Persconferentie

Dinsdagavond maakten demissionair premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge bekend dat de coronapas op meer plekken verplicht zal worden. Mensen die niet zijn ingeënt of recent een corona-infectie hebben doorgemaakt moeten dan voor meer gelegenheden een test laten doen. Of de hogere aantallen mensen die zich nu melden komt door wat tijdens die persconferentie bekend is gemaakt, weet de GGD GHOR niet, zegt een woordvoerder. “Maar je ziet dat er na dinsdag een duidelijke stijging is.” (ANP)