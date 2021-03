Opnieuw meer coronapatiënten opgenomen in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is zondag voor de vierde opeenvolgende dag toegenomen. Het totale aantal opgenomen patiënten met Covid-19 is nu 2248, dat zijn er tien meer dan zaterdag, maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend. Het gaat om het hoogste aantal sinds begin februari.

Op de intensive care liggen 655 coronapatiënten, twaalf meer dan een dag eerder. Het is de negende achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de 600 ligt. Daarvoor schommelde het aantal ongeveer twee weken lang tussen de 550 en 600, en eerder ging het aantal een maand lang heen en weer tussen 500 en 550.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1593 Covid-patiënten, twee minder dan zaterdag.

Ziekenhuizen gaan in de loop van volgende week de capaciteit op intensive cares uitbreiden naar 1450 bedden. De totale capaciteit op de ic is nu 1301 bedden. Het LCPS wijst erop dat de instroom en bezetting van de ziekenhuizen in de afgelopen week opnieuw zijn gestegen, beide met ongeveer 9 procent. “We verwachten dat deze trend zich in de komende week voortzet”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Door de toenemende drukte werden in het afgelopen etmaal vijftien patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, onder wie vier ic-patiënten. Kuipers wijst er ook op dat het LCPS precies een jaar geleden is opgericht. “Ik ben blij met alle support die we daarbij van VWS en Defensie gekregen hebben. Er staat een volwaardig en bestendig landelijk centrum dat niet meer is weg te denken in deze crisistijd. Zonder landelijke spreiding zou Covid-19 nog meer schade hebben berokkend”, aldus Kuipers. (ANP)