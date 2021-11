Overvol VieCuri kondigt opnamestop af

Interessant voor u

Nieuws Booster voor zorgpersoneel, kabinet wil coronapas mogelijk maken voor zorg Zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten krijgen zo snel mogelijk een boosterprik aangeboden. Dat vertelde minister Hugo de Jonge van VWS op de persconferentie over het coronabeleid. Verder krijgen 60-plussers de boosterprik aangeboden en op termijn kunnen ook 60-minners een derde vaccinatie krijgen. Lees verder

Nieuws Ziekenhuis OLVG: QR-code in de zorg is onacceptabel Ziekenhuis OLVG in Amsterdam is tegen een verplicht vaccinatiebewijs voor de zorgmedewerkers, bezoekers en patiënten. "Een QR-code in de zorg is onacceptabel", meldt het ziekenhuis. Lees verder

Nieuws Beter zicht op het RS-virus met nieuw Europees samenwerkingsproject Om het RS-virus in de gaten te houden werken het RIVM en het Nivel samen in een Europees netwerk. Verschillende Europese gezondheidsorganisaties en laboratoria wisselen gegevens uit over de verspreiding van het RS-virus, meldt het Nivel in een online bericht. Lees verder

Nieuws Risiconiveau van Nederland voor het eerst naar hoogste niveau Heel Nederland staat nu op het hoogste risiconiveau voor het coronavirus. Dit niveau heet ernstig. Het is de eerste keer dat Nederland op die trede staat sinds het nieuwe, landelijke stelsel drie weken geleden werd ingevoerd. In de afgelopen weken stond het land op de middelste trede, zorgelijk. Lees verder