Bardo stelt nieuwe directeur aan

Marjon Vonck het stokje over van Simone Koops-Ouwerkerk als directeur van Bardo, het expertisecentrum voor palliatieve zorg in de regio Haarlemmermeer. Na bijna zes jaar aan het roer neemt Koops-Ouwerkerk afscheid van de organisatie.

Marjon Vonck treedt per 1 juli aan als nieuwe directeur van Bardo. Zij werkte eerder als directeur van diverse woonzorgcentra bij Zorgpartners Midden-Holland en was recentelijk lid van de raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Ze combineert haar functie bij Bardo met de rol van programmamanager palliatieve zorg bij Amstelring, waar Bardo sinds 2024 onderdeel van is. Met Vonck aan het roer wil Bardo verder bouwen aan haar positie als koploper in de palliatieve zorg, met een sterke verbinding met de samenleving en ruimte voor innovatie.

Bestuurswissel na fusie

Vonck neemt het stokje over van Simone Koops-Ouwerkerk, die sinds september 2019 leiding gaf aan Bardo. In 2024 werd de bestuurlijke fusie met Amstelring formeel bekrachtigd, waarmee de palliatieve zorg in Haarlemmermeer toekomstbestendig werd. Koops-Ouwerkerk blijft actief in de zorg, onder meer als voorzitter van de Parkinson Vereniging en vicevoorzitter van de landelijke Parkinson Alliantie.