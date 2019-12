Parnassia Groep en VGZ sluiten contract

Parnassia Groep en VGZ hebben een contract gesloten voor 2020. Voor behandeling van ernstige psychiatrische aandoeningen is een doorlopende afspraak gemaakt. Voor patiënten met veelvoorkomende stoornissen, geldt een omzetplafond. Onlangs kwamen beide partijen juist daarover nog met elkaar in botsing.

Omzetplafond

In het contract is voor patiënten met zogenaamde ‘veelvoorkomende stoornissen’ – zoals depressie, ADHD en eetstoornissen – een omzetplafond afgesproken. In geval van extra instroom van patiënten gaan beide partijen om tafel, om onder meer te bekijken of patiënten bij andere instellingen terecht kunnen.

Ernstige aandoeningen

Voor verzekerden met ernstige psychiatrische aandoeningen is een doorlopende afspraak gemaakt. Hierbij is volgens VGZ rekening gehouden met de toenemende zorgvraag van deze groep. Deze afspraken moeten een situatie als eerder dit jaar voorkomen.

Patiëntenstop

Onlangs botsten de ggz-instelling en de zorgverzekeraar met elkaar. Parnassia stelde een patiëntenstop in voor VGZ-verzekerden, omdat het aantal patiënten dat zich meldde voor behandeling hoger bleek dan vooraf ingeschat. De zorginstelling liep tegen het budgetplafond en behandeling zou daardoor niet vergoed worden. Die last kon of wilde Parnassia financieel niet dragen. Over het hervatten van de behandeling voor VGZ-verzekerden maakten beide partijen eerder, onder toeziend oog van de Nederlandse Zorgautoroiteit, al afspraken.