Partijen willen advies over boosterprik na AstraZeneca of Janssen

VVD, D66 en PvdA willen een spoedadvies van de Gezondheidsraad over het belang van een extra prik voor mensen die zijn ingeënt met de coronavaccins van AstraZeneca en Janssen, ook als zij jonger zijn dan 60 jaar. Zij hebben daar Kamervragen over gesteld aan demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

De Kamerleden Aukje de Vries (VVD), Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken (PvdA) wijzen op verschillende onderzoeken die uitwezen dat de vaccins van AstraZeneca en Janssen mogelijk sneller hun beschermende werking verliezen. Ze waren om te beginnen ook al minder effectief dan de zogenoemde mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna.

AstraZeneca is met name toegediend aan de leeftijdsgroep tussen 60 en 65 jaar, maar ook aan bijvoorbeeld zorgverleners. Het mede in Nederland ontwikkelde Janssen-vaccin, waarvoor maar één prik gezet hoeft te worden, is vooral aan jongere mensen gegeven. Het wordt nu nog maar beperkt gebruikt, AstraZeneca zelfs helemaal niet meer.

Voorrang

Het demissionaire kabinet besloot eerder om alle zestigplussers en zorgpersoneel dat direct in contact komt met patiënten een boosterprik aan te bieden. Het plan is om vanaf december te beginnen met 80-plussers. Pas later komen andere groepen aan de beurt. VVD, D66 en PvdA willen weten of ontvangers van AstraZeneca en Janssen wellicht voorrang moeten krijgen.

GGD: wij kunnen snel beginnen met boosterprikken

Regionale gezondheidsdiensten hebben alles klaarstaan voor de boosterprikken. “We hebben de vaccinatielocaties, we hebben de vaccins en we hebben de mensen. In theorie kunnen we snel beginnen. Maar achter de schermen moeten er nog dingen worden geregeld. Die voorbereidingen zijn in volle gang”, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten.

Ouderen en mensen die in de zorg werken, zijn als eersten aan de beurt om een extra coronaprik te krijgen. Die moet hun afweer tegen het coronavirus versterken. Het kabinet besloot eerder dat dit op 6 december zou beginnen, maar dat wordt misschien vervroegd omdat het aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen de laatste weken snel stijgt.

In totaal zijn er ongeveer 837.000 ouderen die een boosterprik zouden kunnen krijgen. Daarnaast komen ongeveer 700.000 zorgmedewerkers in aanmerking voor de extra inenting, maar zij worden vooralsnog op eigen locaties gevaccineerd, dus buiten de GGD om.

België

Alle Belgen krijgen de komende maanden een boosterprik tegen het coronavirus. De ministers van Volksgezondheid hebben dat besloten na het advies van de Hoge Gezondheidsraad om een booster te geven aan wie ingeënt werd met een vaccin van Janssen. Ze gaan met hun besluit dus een stapje verder, meldt nieuwszender VRT.

“We moeten ons voorbereiden om iedereen in 2022 een extra prik te geven”, zegt Wouter Beke, de minister van Volksgezondheid van Vlaanderen. “Het virus is niet weg. Het is nog altijd aanwezig en besmettelijker. Vaccinaties helpen daartegen.”

Volgende maand zijn inwoners van België die het Janssenvaccin hebben gekregen al aan de beurt. Ze krijgen een herhalingsprik van Pfizer of Moderna. Er worden al boosters gezet bij de 65-plussers en het zorgpersoneel. (ANP)