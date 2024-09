Passantenspreekuur gestart voor mensen zonder vaste huisarts in Bergen op Zoom

Huisartsencoöperatie West-Brabant is op 16 september een passantenspreekuur gestart voor mensen in Bergen op Zoom die zonder huisarts zitten.

Met het Passantenspreekuur wordt huisartsenzorg dichtbij weer toegankelijk voor de ongeveer 6500 mensen in Bergen op Zoom die op dit moment zonder huisarts zitten. Hieronder bevinden zich veel voormalige Co-Med patiënten. Tegelijkertijd wordt zo de druk op bestaande huisartsenpraktijken verlaagd.

Zorg op afstand

Huisartsencoöperatie West-Brabant werkt samen met Medicinfo, een zorgorganisatie die is gespecialiseerd in het leveren van zorg op afstand. Het Passantenspreekuur is opgezet met steun vanuit de zorgverzekeraars.

App

Binnen kantooruren staat er een medisch team klaar om elke vraag zorgvuldig te beoordelen en zorgadvies te geven. De eerste stap is het digitaal stellen van de vraag via de Huisartsenzorg app van Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB). Alle vragen worden persoonlijk beantwoord door middel van chat of beeldbellen. Is het nodig om bij de huisarts op het spreekuur te komen? Dan vindt dit overdag plaats in het speciaal hiervoor georganiseerde spreekuur waarvoor ruimtes van de Huisartsenpost worden gehuurd. Hier kunnen mensen alleen met een afspraak terecht.

Co-Med

Algemeen directeur Martijn Kilsdonk van HCBW: ‘’We proberen de huisartsenzorg zo toegankelijk mogelijk te houden. Mensen die zich eerder via www.huisartszoeken.nl gemeld hebben, krijgen een e-mail om zich aan te melden bij de app. Voormalige Co-Med-patiënten of anderen die geen huisarts in de gemeente hebben, vinden via de website www.hcwbhuisartsenzorg.nl alle informatie over aanmelden en het gebruik van de app. Ook staat op deze website informatie waar iemand hulp kan krijgen bij het gebruik van de app, mocht dit wenselijk zijn. Patiënten die zich aanmelden blijven de app gebruiken, omdat zij niet, zoals bij een vaste huisarts, worden ingeschreven.”

HCBW

De komende periode gaat HCBW uitgebreid aandacht vragen voor het passantenspreekuur. Er zal tevens ondersteuning beschikbaar zijn voor patiënten die moeite hebben met de digitale oplossing. Er zijn alternatieve contactmogelijkheden beschikbaar voor mensen bij wie de geboden oplossing echt niet werkt. HCBW wil graag huisartsen die een praktijk willen starten ondersteunen. Ook voor advies omtrent het gebruik van digitale tools kunnen huisartsen bij de coöperatie terecht.