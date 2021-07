Patiënt wil arts graag zien bij zorg op afstand

Patiënten hebben bijvoorbeeld behoefte aan het oppikken van non-verbale signalen, legt projectleider Jolanda Fritsma van Zorgbelang Groningen uit. Ook ervaren hulpbehoevende patiënten bij een telefonisch consult minder ruimte om een naaste of mantelzorger te betrekken.

Ander tijdstip

“Dit lukt soms ook niet omdat een zorgverlener belt op een ander tijdstip dan is afgesproken”, vertelt Fritsma. “Dat levert sowieso ongemak op: je zit – soms vol spanning – te wachten op het telefoontje. Of je zit op hete kolen omdat je bijvoorbeeld je kinderen van school moet halen.” Tegelijk blijkt in de praktijk dat artsen vooral telefonisch hun patiënten op de hoogte hebben gehouden tijdens de pandemie.

Keuzemogelijkheid

Uit de peiling en de gesprekken blijkt verder dat patiënten zelf de keuze willen hebben of een consult op afstand wordt gedaan of niet. Ongeveer de helft van de ondervraagden is wel positief over de ervaring, maar er zijn ook enkele aanmerkingen.

Meepraten

“Tijdens corona is het een beetje over de mensen heen gestort. Ik heb het zelf met mijn schoonmoeder meegemaakt. Normaliter zaten wij er altijd bij in de spreekkamer en voor het telefonisch gesprek hadden we gezegd dat we er ook bij zouden komen. Dan kunnen we gewoon meepraten”, vertelt Fritsma. “Maar een arts belt wanneer het hem uitkomt en die had al gebeld voordat wij er waren. Mijn schoonmoeder kon toen helemaal niets vertellen van het gesprek omdat ze in de stress zat over dat wij er niet waren. Dat is wat wij heel veel gezien hebben in de coronaperiode. Dit project richt zich op hoe we het beter kunnen doen.”

Gezamenlijke keuze

Fritsma richt zich in het vervolg van dit project daarom verder op de ervaringen van zowel patiënten als artsen. “We willen heel graag die perspectieven bij elkaar leggen.” Zij ziet de voordelen van zorg op afstand, omdat het ook simpelweg een uitbreiding van het zorgaanbod is. Wel pleit zij er al voor om nu per geval te kijken of een consult op afstand nodig is en om zowel de arts als de patiënt de keuze te geven. “Het moet een gezamenlijke keuze zijn. Ook de patiënt moet hier een stem in hebben.” De projectleider wijst er ook op dat verbeteringen zich moeten richten op de 50 procent van de patiënten die nog niet tevreden zijn over zorg op afstand. “Hoe kun je het zo inzetten dat alle partijen er tevreden over worden?”

Zoveel handen op elkaar

“Gezien de actualiteit hebben we voorlopig nog wel te maken met corona en daarom ook met zorg op afstand. En beeldbellen en telefonische consulten zijn ook om andere redenen blijvertjes. Nu is daarom het moment om deze samen met de mensen om wie het gaat verder te ontwikkelen en af te stemmen op wat zij nodig hebben.” Fritsma is positief over de betrokkenheid van onder meer zorgaanbieders zelf. Het huidige project is tot stand gekomen met subsidie van de provincie Groningen en onder meer Menzis, Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis en UMCG en Zorgadvies Groningen zijn aangesloten. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat we zoveel handen op elkaar kregen voor een onderwerp. Ik vind dat al pure winst.”