Patiënten mogen knuffelen met huisdier in Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het is patiënten vanaf deze maandag toegestaan met hun huisdier te knuffelen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Naast dat het bezoek van een huisdier gezellig is, is het ook van therapeutische waarde, aldus het ziekenhuis.

Uit onderzoek blijkt dat huisdieren een positief effect hebben op het herstel. Zij zorgen voor een lagere bloeddruk en minder stress. Bij het ziekenhuis is een speciale aanbouw gerealiseerd waar patiënten hun kat of hond kunnen ontvangen.

Gezondheidswelzijn

De nieuwe voorziening, mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden JBZ, ligt aan de achterkant van het ziekenhuis aan de Gementzijde. Het idee voor de voorziening komt van Hortence Haerkens-Arends, oud-cardioloog van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Zij benadrukte het belang van contact tussen patiënten en hun huisdieren tijdens een ziekenhuisopname. “Voor veel patiënten is de gedwongen scheiding van hun huisdier een extra emotionele belasting. Met deze voorziening brengen we letterlijk een stukje thuis naar het ziekenhuis. Het past perfect in onze visie op gezondheidswelzijn.”

Voor het ziekenhuispersoneel is een speciaal protocol opgesteld voor het bezoek. Daar staat bijvoorbeeld in dat het huisdier op een laken op schoot mag zitten en de patiënt en verpleegkundige na het bezoek de handen moeten ontsmetten. De begeleiders van het huisdier mogen koekjes of snoepjes meenemen, een drinkbak en eventueel speeltjes. Het dier moet verzorgd, zindelijk en gezond zijn.