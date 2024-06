Patiëntenfederatie bezorgd over huisartsenketen Co-Med

Patiëntenfederatie Nederland heeft heel veel zorgen over de situatie rond de commerciële huisartenketen Co-Med. De zorgverzekeraars hebben dat bedrijf in gebreke gesteld en een nieuwe groep schuldeisers vraagt om het faillissement van de keten.

“Goede huisartsenzorg is essentieel en onmisbaar voor patiënten, dat moet daarom voor alle patiënten goed georganiseerd zijn”, zegt een woordvoerder van de federatie.

Noodplan

De grote zorgverzekeraars meldden eerder dat ze voor elke vestiging van Co-Med een noodplan hebben gemaakt, zodat de cliënten van de praktijk toegang tot de huisarts behouden en niet de dupe worden. De Patiëntenfederatie vindt dat een goede zaak en hoopt “dat als dat plan nodig is, het in het belang van patiënten afdoende is om goede huisartsenzorg te garanderen”. (ANP)