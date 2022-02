Patiëntenfederatie: geef bewoners verpleeghuizen een stem

Geef bewoners en gebruikers een stem als het gaat over kwaliteit in de verpleeghuizen en de zorg thuis. Dat is de strekking van een brief over verpleeghuiszorg van Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. Die spreekt volgende week over de verpleeghuiszorg en de zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

In de brief schrijft de Patiëntenfederatie dat mensen moeten kunnen rekenen op passende zorg en ondersteuning. Het maakt daarbij niet uit of ze thuis of in een verpleeghuis wonen. Het gaat dan om ouderen, maar ook om andere mensen die in een verpleeghuis wonen, bijvoorbeeld bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een dwarslaesie. Door hun zeggenschap en inspraak te geven over kwaliteit, is betere en meer passende zorg te leveren.

Kwaliteit

“Welke keuzes zorgprofessionals/zorgmanagers ook maken over de kwaliteit van zorg en ondersteuning in verpleeghuizen, voorop moet staan dat men kijkt naar wat bewoners willen en nodig hebben”, stelt de Patiëntenfederatie. Het is daarbij belangrijk dat mensen zich thuis voelen in de verpleeghuizen, en niet te gast. Daarom is het nodig om ook goed te kijken naar de hoeveelheid personeel in een huis. Het is volgens de federatie onwenselijk om zomaar te besluiten dat je dezelfde zorg ook met minder personeel kunt leveren, zonder dat duidelijk is of de kwaliteit van zorg gewaarborgd is.

Passende zorg

De overheid moet duidelijk aangeven wat zij verstaat onder – kwaliteit van – passende zorg. Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Daarbij is het belangrijk om de bewoners bij de kwaliteitsnormen te betrekken. “Het gaat immers om hen.”

Digitalisering

De Patiëntenfederatie schrijft aan de Kamer dat digitalisering van en in de zorg een rol kan spelen. Mensen kunnen door digitale oplossingen langer thuis blijven wonen. Maar ook dan is het nodig dat de gebruikers steeds weten dat er zorg en ondersteuning nabij is. Denk daarbij bijvoorbeeld in de vorm van een vast netwerk.