Patiëntportalen zijn niet toegankelijk voor kwetsbare groepen

Het onderzoeksteam nam interviews en vragenlijsten af bij ontwerpers van de portalen, zorgprofessionals en beleidsmakers. Daar kwam uit naar voren dat de patiëntportalen veelal zijn gemaakt met zorgmedewerkers in gedachten als eindgebruiker. Als de patiënten al een rol spelen in het ontwerpproces, dan gaat het om groepen met privileges, stellen de onderzoekers vast. Aan kwetsbare groepen worden nauwelijks gedacht tijdens het ontwerpproces.

Nederlanders met een lage sociaal-economische status leven korter en hebben meer gezondheidsproblemen, onderstrepen de wetenschappers. Juist zij moeten dus meer gebruik maken van gezondheidszorg, maar hebben slechtere digitale vaardigheden en minder toegang tot digitale apparaten en ondersteuning als ze van zorg gebruik willen maken.

Het is dan ook geen toeval dat voornamelijk hoger opgeleide mensen de patiëntportalen gebruiken en zich dus soepeler door het zorgsysteem kunnen manoeuvreren, concluderen de wetenschappers. De resultaten van het onderzoek verschenen eerder dit jaar in Journal of the American Medical Informatics Association.