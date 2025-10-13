Paula Nelissen nieuwe bestuursvoorzitter Maxima MC

Vanaf 1 januari wordt Paula Nelissen de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Máxima MC. Zij volgt Marcel Visser op die na een periode van betrokken leiderschap afscheid neemt van het ziekenhuis.

Nelissen neemt daarmee afscheid van Treant, waar zij sinds 2020 werkzaam was als bestuursvoorzitter.

Paula Nelissen

Nelissen begon als verpleegkundige, studeerde gezondheidswetenschappen en werkte vervolgens ruim twintig jaar in de ziekenhuiszorg. Daarna maakte ze de overstap naar de ouderenzorg, waar ze als bestuurder bij Oktober de organisatie wist te moderniseren op het gebied van geriatrische zorg, technologie en vastgoed.

Bij Treant Zorggroep nam ze vervolgens de leiding over een organisatie met drie ziekenhuislocaties en zeventien centra voor wonen en zorg. Ze wist de groepdoor een moeilijke periode van herstructurering en financiële krapte te loodsen en tegelijk te investeren in een nieuw toekomstbeeld.

Paula Nelissen: “Voor mij gaat zorg in de eerste plaats over mensen. Patiënten, hun families en de professionals die zich elke dag met hart en ziel inzetten. Ik voel me bovendien geen buitenstaander in deze regio: ik ben woonachtig in Eindhoven en ken de kracht en dynamiek van Brainport. Ik kijk ernaar uit om samen met iedereen bij Máxima MC en collega’s en stakeholders uit de regio verder te bouwen aan toekomstgerichte, toegankelijke en mensgerichte zorg.”

Overstap

Het vertrek van Nelissen wordt door Treant Zorggroep betreurd. Roelof Jonkers, voorzitter Raad van Toezicht Treant: “Onder leiding van Nelissen is Treant getransformeerd van een organisatie in zwaar weer, die na Zorg voor De Regio tot een gezonde en robuuste organisatie is gegroeid en inmiddels op meerdere terreinen een voorbeeld voor de sector.”

Bij Máxima MC zal Nelissen samen met haar collega-bestuurders Mario Korte en Carlijn de Ruijter leidinggeven aan de uitvoering van de strategische koers van het ziekenhuis.