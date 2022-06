Personeelstekort doet Franciscus Gasthuis & Vlietland verlosafdeling in Schiedam sluiten

Door personeelsgebrek moet Franciscus Gasthuis & Vlietland de verlosafdeling in Schiedam sluiten. Medewerkers verhuizen naar de vestiging in Rotterdam-Noord, meldt het AD . Volgens bestuurder Marjolein Tasche was het besluit onvermijdbaar. “We kunnen het niet volhouden om op beide locaties kwalitatief goede geboortezorg te bieden.”

De verhuizing gaat per 11 juli in. Vrouwen kunnen vanaf dat moment nog in Schiedam terecht voor zorg voor en na de bevalling, maar niet voor de bevalling zelf. Tasche merkt zelf al op dat voor inwoners van de regio de angst is dat het ziekenhuis niet op tijd wordt gehaald. Gynaecoloog Marianne Coolman vult aan dat het scheelt dat een brug tussen Schiedam en Rotterdam-Noord nu permanent geopend is voor verkeer.

Vrouw-kindcentrum

Begin dit jaar maakte Franciscus Gasthuis & Vlietland bekend onder meer in het vrouw-kindcentrum te verbouwen als onderdeel van een breder plan. In totaal investeert het ziekenhuis 300 miljoen euro om de zorgcomplexen toekomstbestendig te maken met zowel nieuwbouw als verbouwingen. Het Franciscus Gasthuis in Rotterdam-Noord krijgt een nieuwe seh en huisartsenpost, die samen een afdeling gaan vormen. Ook komen er een nieuw operatiecomplex en interventiekamers.