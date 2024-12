Peter Littooij tijdelijk financieel bestuurder bij Lentis

“Met Peter Littoooij haalt Lentis nog een ervaren bestuurder in de zorg in huis met veel kennis van het zorglandschap en de ggz in het bijzonder. Peter was al eerder als bestuurder ad interim aan Lentis verbonden. Wij zijn blij met zijn komst”, laat de organisatie weten. “De interim aanstelling van Littooij geeft Lentis de tijd om op zoek te gaan naar een goede vaste opvolger van ons lid raad van bestuur Johan Oostinga.”