Petitie MIND om eigen bijdrage jeugdzorg te voorkomen

Cliëntenorganisatie MIND en jongerenorganisatie ExpEx hebben dinsdag de petitie ‘Stop bezuinigingen in de jeugdzorg’ aangeboden aan vertegenwoordigers van de regeringspartijen. Ze vinden dat de plannen om een eigen bijdrage in te voeren en de behandelduur in te korten, van tafel moeten.

Deze voornemens staan haaks op het doel om de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen, vinden beide organisaties: “Invoering van een eigen bijdrage leidt tot meer zorgmijding en verhoogt de zorgkosten.” De petitie is sinds de start eind januari 11.898 keer ondertekend. Twintig organisaties steunen de oproep.

Veel drempels

MIND en ExpEx wijzen erop dat de eigen bijdrage voor jeugdzorg in het coalitieakkoord haaks staat op de tegelijk genoemde bestrijding van kansenongelijkheid en het bevorderen van mentale gezondheid. “Kinderen en jongeren ervaren al veel drempels om hulp te vragen en te vinden bij dringende psychische klachten. Het heffen van een eigen bijdrage is een extra obstakel, want veel ouders kunnen het niet betalen. Hierdoor krijgen juist de meest kwetsbaren geen psychische hulp.”

MIND-directeur Marjan ter Avest: “Het is een discriminerende maatregel. Kinderen die somatische zorg nodig hebben, zoals de tandarts of de huisarts, krijgen dit vergoed, maar kinderen met psychische problemen of een beperking moeten de zorg en hulp zelf betalen.”