Petitie naar Kamer voor recht op vegetarische maaltijd in ziekenhuizen

Wie in een ziekenhuis of een andere zorginstelling is opgenomen, moet daar zonder problemen altijd een vegetarische maaltijd kunnen krijgen. Dat is de strekking van een door duizenden mensen ondertekende petitie die de Vegetariërsbond dinsdag aanbiedt aan de Tweede Kamer.

“Wie de pech heeft in het ziekenhuis of een zorginstelling te belanden heeft geen recht op vegetarische of plantaardige voeding. Het is maar afwachten wat de instelling de patiënt voorschotelt”, aldus de bond, die dit niet meer van deze tijd vindt. “Voor gedetineerden is de zaak beter geregeld”, zegt de club. Patiënten moeten nu ook echt “volwaardige en afwisselende vegetarische of plantaardige maaltijden met verse ingrediënten” kunnen krijgen.

Manifest

Vorig jaar schaarden zich al zevenhonderd zorgprofessionals achter een manifest voor plantaardig eten als standaardmenu in de ziekenhuizen, een initiatief van Patrick Deckers, orthopedisch chirurg in het Limburgse ziekenhuis Zuyderland. Hij wees er bij die gelegenheid op dat plantaardig eten al de standaard is in alleen al elf ziekenhuizen in New York.

Ziekenhuizen bepalen samen met hun cateraars wat er gegeten wordt. Wel zijn er volgens een woordvoerder goede uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld het Martini in Groningen en het Radboud in Nijmegen en is volgens hem ook het Erasmus in Rotterdam op de goede weg. De petitie, die recht eist op een vegetarische ziekenhuismaaltijd, wordt dinsdag door de Vegetariërsbond aan de Tweede Kamer aangeboden. (ANP)