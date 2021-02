Pfizer test coronavaccin op zwangere vrouwen

De farmaceuten Pfizer en BioNTech onderzoeken hoe veilig en effectief hun coronavaccin is voor zwangere vrouwen. Aan deze eerste tests doen vierduizend vrijwilligers mee.

Vrouwen die zwanger zijn en een beroep uitoefenen waarbij ze verhoogd risico hebben om corona op te lopen, willen zich misschien wel laten vaccineren. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat het vaccin niet zou werken op zwangere vrouwen of dat hen onveilig voor ze zou zijn, is dit nog niet bewezen. Daarom onderzoeken Pfizer en BioNTech dit nu.

Wereldwijd

De studie wordt uitgevoerd onder vierduizend zwangere vrouwen in de Verenigde Staten, Canada, Spanje, Groot-Brittannië, Argentinië, Brazilië, Chili, Mozambique en Zuid-Afrika. De vrouwen krijgen het eerste vaccin toegediend tussen week 24 en 34 van de zwangerschap en dan drie weken later de tweede prik. Er is ook een controlegroep die een placebo krijgen. Zij krijgen na de bevalling alsnog het vaccin toegediend.