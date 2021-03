Philadelphia neemt digitale collega Sophi in gebruik

Het doel van de digitale medewerker – uitgerust met een gezicht, stem en een palet aan emoties – is om de druk op de servicedesks van Philadelphia te verlichten. Afgelopen half jaar is Sophi ontwikkeld in samenwerking met Deloitte Digital. Het systeem kan nu de meest gestelde vragen over het roostersysteem beantwoorden. De digitale collega moet ook het plannen, ruilen en wijzigen van diensten gemakkelijker maken.

Het is de bedoeling om Sophi, die is uitgerust met zelflerend vermogen, de komende tijd verder te ontwikkelen en op andere terreinen in te zetten. Philadelphia overweegt de virtuele medewerker op termijn ook in te zetten om cliënten te helpen.