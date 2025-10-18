Philadelphia verwelkomt nieuwe voorzitter raad van toezicht

Mittelmeijer heeft een achtergrond in onderwijs en ervaring in de gehandicaptenzorg als toezichthouder, zo laat gehandicaptenzorgaanbieder Philadelphia weten

Mittelmeijer is naast zijn nieuwe functie bij Philadelphia Zorg onder andere ook bestuurder bij CVO Rotterdam, een vereniging voor christelijk voortgezet onderwijs. Jan Fidder, die zijn voorzittersrol in februari neerlegde toen hij voorzitter werd van de raad van commissarissen van zorgverzekeraar Menzis, blijft lid van de raad van toezicht van Philadelphia.