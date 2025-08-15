Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Philips gaat ruim 150 miljoen dollar extra investeren in VS

,

Philips gaat ruim 150 miljoen dollar extra investeren in zijn productie en onderzoeksactiviteiten in de Verenigde Staten.

Daarmee wil het zorgtechnologieconcern onder meer een fabriek in Pennsylvania uitbreiden, waar AI-gestuurde echografiesystemen worden gemaakt voor Amerikaanse ziekenhuizen.

VS grootste markt

Met deze aankondiging lijkt Philips gehoor te geven aan de wens van president Donald Trump om productie in de VS uit te breiden en de VS minder afhankelijk te maken van buitenlandse goederen. De investeringen komen bovenop Philips’ jaarlijkse investering van 900 miljoen dollar in onderzoek en ontwikkeling in de VS.

Jeff DiLullo, bestuurder van Philips Noord-Amerika, verscheen donderdag ook voor de camera van Fox Business. Daar benadrukte hij dat de VS in de wereld de grootste markt vormen voor Philips. Ook stipte hij aan dat de investeringen extra werkgelegenheid opleveren in de VS. Zo levert de fabrieksuitbreiding in Pennsylvania volgens Philips 120 extra banen op. Verder prees DiLullo het “zeer vriendelijke klimaat” binnen de huidige Amerikaanse overheid.

Importheffingen

De importheffingen die de regering-Trump heeft aangekondigd, kosten het bedrijf niettemin ook veel geld, meldde Philips eind vorige maand nog bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers. Onderdelen voor Philips’ apparatuur die van het ene naar het andere land gaan, worden daardoor duurder. Philips verwachtte dat de tarieven dit jaar voor 150 miljoen tot 200 miljoen euro aan extra kosten zouden betekenen. Daarmee was Philips wel wat minder somber dan eerder dit jaar, toen de impact van de heffingen nog tussen de 250 miljoen en 300 miljoen euro werd geraamd. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Technologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

9:49 Philips gaat ruim 150 miljoen dollar extra investeren in VS
9:29 Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt datadiefstal laboratorium
14 aug 2025 Gegevens 'zeer beperkt aantal' patiënten Alrijne gestolen na lek
14 aug 2025 Artsen en AI: minder scherp en herkennen ziektes slechter
13 aug 2025 Digitale huisartsenzorg biedt een oplossing voor de zomerperiode

Interessant voor u

Duurzame zorg – van urgentie naar actie | Skipr webinar in ...
· 0 jaar geleden
Gratis webinar Samenwerken en zelfleiderschap in de krappe ...
· 0 jaar geleden
Cybersecurity effectief aanpakken | In samenwerking met Ecare
· 0 jaar geleden
Webinar: Data in de strijd tegen arbeidsmarktkrapte
· 0 jaar geleden
Webinar: Data & Security
· 0 jaar geleden
In samenwerking met
Webinar: Integrale samenwerking? Zo organiseer je data-uitwisseling
· 0 jaar geleden
In samenwerking met

Reader Interactions

Reacties