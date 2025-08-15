Philips gaat ruim 150 miljoen dollar extra investeren in VS

Daarmee wil het zorgtechnologieconcern onder meer een fabriek in Pennsylvania uitbreiden, waar AI-gestuurde echografiesystemen worden gemaakt voor Amerikaanse ziekenhuizen.

VS grootste markt

Met deze aankondiging lijkt Philips gehoor te geven aan de wens van president Donald Trump om productie in de VS uit te breiden en de VS minder afhankelijk te maken van buitenlandse goederen. De investeringen komen bovenop Philips’ jaarlijkse investering van 900 miljoen dollar in onderzoek en ontwikkeling in de VS.

Jeff DiLullo, bestuurder van Philips Noord-Amerika, verscheen donderdag ook voor de camera van Fox Business. Daar benadrukte hij dat de VS in de wereld de grootste markt vormen voor Philips. Ook stipte hij aan dat de investeringen extra werkgelegenheid opleveren in de VS. Zo levert de fabrieksuitbreiding in Pennsylvania volgens Philips 120 extra banen op. Verder prees DiLullo het “zeer vriendelijke klimaat” binnen de huidige Amerikaanse overheid.

Importheffingen

De importheffingen die de regering-Trump heeft aangekondigd, kosten het bedrijf niettemin ook veel geld, meldde Philips eind vorige maand nog bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers. Onderdelen voor Philips’ apparatuur die van het ene naar het andere land gaan, worden daardoor duurder. Philips verwachtte dat de tarieven dit jaar voor 150 miljoen tot 200 miljoen euro aan extra kosten zouden betekenen. Daarmee was Philips wel wat minder somber dan eerder dit jaar, toen de impact van de heffingen nog tussen de 250 miljoen en 300 miljoen euro werd geraamd. (ANP)