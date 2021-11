Philips: geen honderdduizenden meldingen over slaapapneuapparaten

Philips zegt dat het aantal van de FDA allerlei meldingen bevat uit de eigen database van de onderneming. Het overgrote merendeel daarvan heeft geen betrekking op de klachten met het geluiddempend schuim. Zo zitten er bijvoorbeeld meldingen van andere reparaties en vragen van patiënten over ongerelateerde zaken bij.

Individuele zaken

Ook met de opmerking van de FDA dat Philips eerder van de zaak afwist is het bedrijf het niet eens. “We kregen een aantal jaren enkele klachten per jaar en die zijn als individuele zaken behandeld”, legt topman Frans van Houten uit. Volgens Philips werd pas begin dit jaar duidelijk dat er een patroon was en is toen actie ondernomen.

Van meer geld opzijzetten dan de 500 miljoen euro die Philips al reserveerde, is dan ook voorlopig geen sprake. “We bekijken dat tijdens elke rapportage, dus zullen we dat voor onze jaarcijfers weer evalueren”, aldus Van Houten.

Terugroepactie

De zaak rond de slaapapneuapparaten kwam aan het rollen toen Philips zelf een terugroepactie aankondigde. Het gaat om beademingsapparatuur voor thuisgebruik door apneupatiënten. Het schuim dat in de apparaten zit om geluid te dempen kan gevaarlijk zijn. Niet alleen kan dat in kleine deeltjes breken, maar ook kan het bepaalde chemicaliën afgeven, bijvoorbeeld na contact met bepaalde schoonmaakmiddelen.

Nieuwe apparaten

Van Houten deed zijn uitspraken bij een presentatie voorafgaand aan een grote beurs in Chicago. Daar zal Philips onder meer nieuwe CT-scanners, mri-scanners en echo-apparaten introduceren. Het bedrijf komt ook met de mogelijkheid om een CT-scanner te combineren met een behandelruimte. Daardoor kunnen artsen direct bij de behandeling controleren of die gelukt is en hoeven patiënten niet voor een aparte scan terug te komen. Dat apparaten zo steeds duurder worden is wel zo, maar “van de totale kosten van een scanner is de aanschaf maar een klein deel”, aldus Van Houten. Daarnaast levert Philips ook steeds meer apparaten aan ziekenhuizen die dan betalen per gebruik. Daarmee blijven de kosten ook overzichtelijker. (ANP)