Plan jeugdhulporganisaties Zuid-Limburg voor kortere wachtlijsten

Jeugdhulporganisaties in Zuid-Limburg hebben een intentieverklaring getekend om de hulp aan kinderen en jongeren te vernieuwen en verbeteren. Uiteindelijk moet dit leiden tot kortere wachtlijsten, minder uithuisplaatsingen en minder kinderen en jongeren die hoogspecialistische jeugdhulp nodig hebben. Oplossingen moeten hiervoor sneller in de eerste lijn worden gezocht.

In totaal hebben 25 organisaties de intentieverklaring ondertekend. Doel is om jongeren zoveel mogelijk thuis te laten opgroeien. “We willen daarbij zoveel mogelijk voorkomen dat de problemen van jeugdigen en hun gezinnen zó groot worden, dat zij hoogspecialistische hulp nodig hebben”, zegt Jean-Paul Essers, bestuurder bij Mondriaan en één van de kartrekkers van Initiatief Jeugdhulp Zuid-Limburg.

Veerkracht als vertrekpunt

“De veerkracht van jeugdigen, hun gezin en de directe omgeving is daarbij ons vertrekpunt. Waar mogelijk vullen we die aan met ondersteuning uit de basisvoorzieningen – het voorliggend veld. Is er specialistische zorg nodig dan wordt die snel, integraal, op maat én zo kortdurend mogelijk ingezet. Zo willen we gezamenlijk bouwen aan een integrale jeugdhulp, zonder schotten tussen de verschillende soorten ondersteuning en organisaties. Jeugdhulp die voortgezet kan worden, ook als de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt.”

Anders te doen

“Sinds de komst van de Jeugdwet in 2015 is de vraag naar jeugdhulp gestegen en meer versnipperd geraakt”, vervolgt Essers. “Daarnaast heeft de decentralisatie tot hogere kosten geleid, terwijl de overheid de budgetten heeft verlaagd. Ook is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. Dit alles komt de jeugdigen en gezinnen niet ten goede en zorgt bij gemeenten en jeugdhulporganisaties voor problemen. Hoog tijd dus om het samen anders te gaan doen.”