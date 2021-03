Planningsapp voor thuiszorg krijgt MIT-subsidie

De app is een samenwerking tussen ondernemingen Pokka en Dytter, dat al aan de weg timmert met als platform dat zorgorganisaties koppelt aan zelfstandige zorgprofessionals. De planningsapp voor de thuiszorg moet zowel de cliënt als de zorgverlener meer regie geven. De app heeft al een eerste pilot achter de rug en wordt na verwachting komende zomer in gebruik genomen.

Om de app verder te ontwikkelen, hebben de initiatiefnemers 175 duizend euro subsidie ontvangen. Van de 21 aanvragen, belandde die van Dytter op de achtste plaats. Het bedrag helpt Dytter een stap verder in haar ambitie om voor iedereen zorg on demand beschikbaar te maken. “We hopen dit binnen 2 jaar te kunnen realiseren”, zegt oprichter André Piso daarover. “Als de cliënt zelf straks via Dytter zorg kan boeken en dit via de zorgverzekeraar afgedekt zou kunnen worden is dat echt een aardverschuiving in zorgland. Die rol als disrupter nemen we graag op ons.”