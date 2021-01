Plasma antilichamen niet effectief bij ernstige covid-19

Dit blijkt uit een voorlopige analyse van 912 deelnemers aan de studie.

Het zogeheten “convalescent” plasma is een bloedproduct dat antilichamen bevat tegen het SARS-CoV-2virus, en is gedoneerd door mensen die zijn hersteld van covid-19. Doel van het onderzoek is om te kijken of deze antilichamen het virus neutraliseren, waardoor het zich niet verder kan vermenigvuldigen en zo schade kan aanrichten. Verder onderzoek moet uitwijzen of het gebruik van plasma antilichamen tot betere resultaten leidt bij covid-19-patiënten met een minder ernstig ziektebeeld. De onderzoekers vragen mensen daarom om plasma te blijven doneren.

UMC Utrecht-intensivist en onderzoeker Lennie Derde coördineert samen met arts-microbioloog en UMC Utrecht-collega Marc Bonten het wereldwijde REMAP-CAP-onderzoek in Europa. Dit onderzoek is opgezet als een doorlopende internationale studie om de behandeling van longontsteking te verbeteren. Derde: “Wij vinden het belangrijk om de voorlopige gegevens nu al te delen, ook al is het teleurstellend dat de meest zieke patiënten geen baat hebben bij het toedienen van plasma antilichamen. Afgezien van deze ernstig zieke patiënten, kunnen patiënten die matig ziek zijn en patiënten met immuunstoornissen mogelijk wel baat hebben bij deze behandeling. Daarom is het essentieel dat plasmadonaties worden voortgezet. We blijven onderzoeken of er patiënten zijn die wel geholpen zijn met de behandeling. Misschien mensen die eerder ziek zijn geworden of mensen met een zwak immuunsysteem.”