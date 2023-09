Podcast Voorzorg: ’85 procent van huisartsenzorg kan digitaal en daar zit nog rek in’

Arene Online Huisartsen handelt 85 procent van de zorgvragen digitaal af. Volgens huisarts en mede-oprichter Jan Frans Mutsaerts en directeur Tom Kliphuis is daarmee de grens nog niet bereikt. “Er zit nog rek in, je ziet bijvoorbeeld steeds meer thuismetingen”, zeggen ze in de podcast Voorzorg.

Arene heeft ruim tienduizend patiënten, waarvan ongeveer de helft bestaat uit Oekraïense vluchtelingen. De online huisartsenpraktijk werkt samen met vierhonderd lokale huisartsen. Zij leveren de 15 procent van de zorg die Arene niet digitaal kan verzorgen. Daarover maakt de onderneming vooraf afspraken met de huisartsen in de regio, de samenwerking tussen digitaal en lokaal is cruciaal.

“Iets simpels als oren uitspuiten, maar ook mensen met bijvoorbeeld zware oncologie of terminale zorg”, haalt directeur Kliphuis aan als voorbeelden van zorg die niet op afstand kan. “Daar moet je voor naar een lokale huisarts, die dat gedurende langere tijd kan begeleiden. Ik hoor vaak huisartsen zeggen: dat zijn nou juist precies de patiënten waarvoor ik huisarts ben geworden, niet per se die patiënt met een zere knie.”

Digitale mogelijkheden

Huisarts Mutsaerts denkt dat de grens van de digitale mogelijkheden nog niet bereikt is. “Er zit nog rek in. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer thuismetingen. Twee jaar geleden dacht iedereen dat voor een uitstrijkje een fysieke afspraak nodig was. Nu is dat een zelftest geworden. Zo zie je dat er veel oplossingen gevonden worden en ik denk dat het een nog grotere vlucht gaat nemen.”

Hoe de online huisartsenpraktijk te werk gaat, hoe zij het vertrouwen van huisartsen proberen te verdienen en wat hun ambities zijn, vertellen Kliphuis en Mutsaerts in de podcast Voorzorg die u hier kunt beluisteren. U vindt Voorzorg ook in de podcast-app van uw voorkeur.