Podcast Voorzorg: Hoe verder met de strijd om de kinderhartchirurgie?

Oud-minister Kuipers van VWS heeft met de concentratie van de kinderhartchirurgie zijn hand overspeeld. Is de kinderhartchirurgie terug bij af nadat de rechter zijn besluit heeft vernietigd? Wat zijn de implicaties voor andere concentraties? In de podcast Voorzorg spreekt hoofdredacteur Simon Broersma met senior redacteur Bart Kiers over de betekenis van de rechterlijke uitspraak.

De rechter heeft het besluit van oud-minister Kuipers om de kinderhartchirurgie te concentreren naar Rotterdam en Groningen vernietigd, omdat dit onzorgvuldig is. De minister had de volumenormen beter moeten onderbouwen en had advies van de NZa niet zo maar naast zich neer mogen leggen. De NZa waarschuwde de minister voor de gevolgen en adviseerde pas op de plaats te maken. Ook had Kuipers beter naar de haalbaarheid van zijn besluit moeten kijken.

Volumenormen

Als de minister van VWS zorg wil concentreren, dan moet hij dat zorgvuldig en evenwichtig doen. Het vaststellen van volumenormen kan geen natte vinger werk zijn. Die normen moeten zorgvuldig worden onderbouwd. Dat geldt niet alleen voor de kinderhartchirurgie, maar ook voor andere plannen voor concentraties van zorg.

Podcast kinderhartchirurgie

Biedt de uitspraak aanknopingspunten voor hoger beroep? Gaat de minister de procedure opnieuw doen? Of is er een andere manier om zorg te concentreren zonder dat afdelingen dicht hoeven? Wat zijn de gevolgen voor de concentratie van de oncologische zorg en vaatchirurgie? Luister de podcast Voorzorg over de kinderhartchirurgie.