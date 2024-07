Podcast Voorzorg over centering-zorg: ‘We zijn de tijd voorbij dat de arts alleen alles weet’

Centering, een zorgmodel dat is overgekomen uit de Verenigde Staten, geeft betere gezondheidsuitkomsten, een grotere tevredenheid voor zowel zorgverlener als klant en is kosteneffectief, blijkt uit onderzoek. “Wat moeten we nog meer bewijzen voordat iedereen hiermee aan de slag gaat?”, zegt TNO-onderzoeker Marlies Rijnders in deze aflevering van podcast Voorzorg | Passende zorg in de praktijk.

Het model bestaat uit de medische zorg gecombineerd met het interactief bespreken van onderwerpen passend bij de aandoening. “Deze zorg, aangeboden aan een groep mensen die in dezelfde fase van hun leven zit, is veel waardevoller vergeleken met een een-op-een-behandeling, waarbij een zorgverlener vertelt hoe het zit.”

Breed toepasbaar

Centering is volgens de onderzoeker dan ook breed toepasbaar binnen de zorg. “Alle aandoeningen waarbij je als patiënt of cliënt kennis nodig hebt over hoe je de aandoening moet inpassen in je leven, is geschikt voor behandeling in een groep”, zegt Rijnders. “Binnen de verloskunde zien we beter gezondheidsgedrag: vrouwen roken minder vaak, drinken minder alcohol en starten vaker borstvoeding. En we zien minder verwijzingen van complicaties vanwege een hoge bloeddruk.”

Preventie

Dat centering goed werkt voor mensen met een andere cultuur dan de Nederlandse, ervaarde verloskundige en centering-trainer Anne Bedaux. Zij zette een centering-groep op voor zwangere Eritrese vrouwen en ontdekte specifiek voor deze groep ook de voordelen van online centering. Ook uit onderzoek blijkt onder deze groep een hogere tevredenheid, vrouwen voelen zich veilig en leren meer over de Nederlandse geboortezorg en zorg in het algemeen. “En daarbij voelen zij zich vrijer bij hun eigen zorgverlener,” zegt Bedaux. “Dat werkt ook voor de toekomst preventief.”