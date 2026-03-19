Podcast Voorzorg | Wat maakt Thebe de beste werkgever?

Thebe is uitgeroepen tot beste werkgever van 2026. De vvt-aanbieder steekt op verschillende terreinen met kop en schouders boven het landelijk branchegemiddelde uit. Bestuurder Agnes Klaren vertelt wat volgens haar het ‘eenvoudige geheim’ achter goed werkgeverschap is.

Thebe nam dit jaar voor de vierde keer deel aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek van Effectory. Waar landelijk de bevlogenheid in de vvt licht daalt en medewerkers kritischer zijn op werkgeverschap, laat Thebe een opvallend beeld zien. Met een 7,6 voor bevlogenheid en 7,2 voor goed werkgeverschap scoort de organisatie respectievelijk 0,5 en 0,9 punten hoger dan het branchegemiddelde.

WAUW

Agnes Klaren, bestuurder en van origine verpleegkundige, vindt de erkenning vooral deze editie bijzonder. Hoewel Thebe afstapte van zzp’ers, was 2025 geen ‘rampjaar’. “Er wordt veel gemopperd over de zorg. Natuurlijk gaan er dingen niet goed of zijn er minder leuke dagen, maar wij kijken graag naar wat er wel kan. Er zijn zoveel mooie voorbeelden in de zorg.”

Vooral de thema’s professionals in the lead, toekomstvisie en waardering springen er in het onderzoek positief uit. Maar er is ook nog genoeg te doen, benadrukt Klaren. In de podcast vertelt zij over de bestuurlijke wind binnen Thebe met twee verpleegkundigen aan het roer, hoe de organisatie afscheid nam van zzp’ers, de WAUW van Thebe en welke initiatieven van professionals leiden tot betere zorg én minder werkdruk. De podcast is opgenomen op locatie Heilerstaete in Breda, waar redacteur Laura van Elst ook in gesprek ging met de professionals over hun bevindingen.