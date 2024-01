Politicus Otwin van Dijk wordt voorzitter raad van bestuur Slingeland Ziekenhuis

Otwin van Dijk wordt per 1 maart 2024 de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van het Slingeland Ziekenhuis. Van Dijk is op dit moment burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek.

Van Dijk volgt Jeltje Schraverus op. Zij is sinds januari 2021 voorzitter van de raad van bestuur van het Slingeland Ziekenhuis en legt per 31 december officieel haar functie neer.

Tot het aantreden van Otwin van Dijk neemt lid van de raad van bestuur Paul Nijssen bestuurlijk de honneurs waar.

Otwin van Dijk is sinds 2016 burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek. Daarnaast is hij voorzitter van de raad van toezicht van de Patiëntenfederatie Nederland en bekleedt hij diverse evenfuncties in de gezondheidszorg. Eerder was hij voor de PvdA lid van de Tweede Kamer als woordvoerder Volksgezondheid en daarvoor wethouder met onder andere de portefeuille zorg in de gemeente Doetinchem.